Модернизацию пилотного агентства занятости в одном из районов Петербурга завершат в мае

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Модернизация пилотного агентства занятости населения в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга будет завершена в мае в рамках национального проекта "Производительность труда". Об этом сообщила ТАСС директор "Центра занятости населения Санкт-Петербурга" Юлия Горохова в кулуарах Третьего Санкт-Петербургского международного форума труда.

"В рамках национального проекта ["Производительность труда"] по модернизации центров занятости мы уже начали работать с октября 2018 года. Стартовали в агентстве занятости населения Адмиралтейского района. По технологии бережливого производства мы пересматриваем технологические процессы, работу с персоналом, отслеживаем качество услуг, которые предоставляем гражданам. По нашим планам, в мае мы закончим данный проект [в агентстве занятости Адмиралтейского района], после начнем его реализацию уже в других агентствах занятости населения в Санкт-Петербурге, всего их 18", - рассказала ТАСС Горохова.

По ее словам, по каким-то направлениям модернизация остальных агентств уже проводится - после реорганизации 2012 года 18 центров занятости, которые были самостоятельными казенными учреждениями, преобразованы в единое учреждение.

"На выходе мы хотим увидеть сокращение времени обслуживания клиента, уменьшение рутинной работы в пользу полезного времени. Чтобы непосредственная услуга занимала максимальное количество времени, а обработка документов сократилась до минимального. Уже на данный момент есть результаты: время ожидания предложения работы у граждан, которые ищут работу, сократилось на месяц", - сказала руководитель центра занятости.

Кроме того, центр стал внедрять обучение собственных сотрудников по технологии бережливого производства. Оно проходит в три этапа, сначала обучение руководящего состава, а затем остальных сотрудников, чтобы массово внедрять данную технологию. "Что касается внедрения единой технологии работы, то в этом году охватим все агентства занятости населения Санкт-Петербурга. Если говорить про модернизацию службы занятости, то она происходит в несколько этапов, в следующем году будем пересматривать все агентства относительно наличия помещений, оборудования", - сказала директор.

Третий Санкт-Петербургский международный форум труда проходит с 28 февраля по 1 марта в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". Организаторы форума - правительство Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский Государственный университет и компания "Экспофорум-Интернэшнл", мероприятие проходит при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ.