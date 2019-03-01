Около 1,8 тыс. человек предпенсионного возраста переобучат в Петербурге в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Порядка 1,8 тыс. человек предпенсионного возраста переобучат в 2019 году в Санкт-Петербурге в рамках нацпроекта "Демография". Об этом сообщила ТАСС директор "Центра занятости населения Санкт- Петербурга" Юлия Горохова в кулуарах III Санкт-Петербургского международного форума труда.

"Проект "Старшее поколение" в рамках нацпроекта "Демография" внедряется в России в 2019 году, сейчас идет этап подготовки. Подготовлены необходимые документы, с марта начинаем работу с конкретными работодателями, будем обучать людей предпенсионного возраста, которые находятся на данных предприятиях. В этом году мы планируем обучить порядка 1800 человек, в следующем году - примерное такое же количество, возможно и больше", - рассказала ТАСС руководитель центра занятости.

По ее мнению, петербургские агентства занятости населения давно к этому проекту готовы, потому что уже шестой год подряд проводят опережающее обучение сотрудников предприятий, где происходит модернизация или сокращение персонала. "Проект давно работает, отточен. Мы знаем, как работать с предприятиями, учебными заведениями. На данный момент возьмем за основу работу с людьми предпенсионного возраста по данной технологии", - отметила Горохова.

Проект будет реализован по нескольким направлениям. Во- первых, когда работодатель сам понимает и знает, чему нужно обучать конкретных сотрудников, чтобы они оставались работать на текущем месте, либо были переведены на другие места работы в рамках одного производства. Агентства могут и сами обращаться к работодателям, проводить тестирования, оказывать услуги профессиональной ориентации. Есть ситуации, когда работодатели обращаются с просьбой помочь решить вопросы с конкретными сотрудниками предпенсионного возраста. "Мы можем проводить с ними тестирования, собеседования, выяснять дальнейший карьерный путь. Можем подбирать, чему обучать данного сотрудника. Возможностей очень много, мы уже выходили к работодателям с такими предложениями и нашли отклик", - отметила руководитель центра.

В качестве примеров она привела ситуации, когда необходимо было обучить персонал работе на новых станках с программным управлением, которые поступили на производство в рамках модернизации. Много поступает обращений по поводу повышения квалификации в сфере охраны труда. Обращаются производственные предприятия, компании в сфере оптовой и розничной торговли.

"Переобучение людей предпенсионного возраста будет проводиться в рамках нацпроекта за счет федерального бюджета и средств работодателей. На самом деле мало кто из работодателей знает о таких возможностях. Как пример: мы начинали программу по опережающему обучению с четырьмя предприятиями, сейчас их уже 45. Нам понадобилось пять лет, чтобы в нас поверили. Здесь будет проще, потому что опыт наработан, мы уже нашли отклик у тех предприятий, с которыми работали", - резюмировала руководитель.