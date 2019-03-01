Почти 600 млн рублей направят на благоустройство владимирских городов в 2019 году

ВЛАДИМИР, 1 марта. /ТАСС/. Объем финансирования федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" во Владимирской области в 2019 году составит 589,4 млн рублей, что почти на 100 млн рублей больше, чем годом ранее. Об этом сообщается на сайте администрации Владимирской области.

"В 2019 году 67 муниципальных образований Владимирской области примут участие в федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды" который реализуется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". В регионе планируется благоустроить 30 общественных территорий и 70 дворов. На эти цели должно быть направлено 589,4 млн рублей (515,9 млн рублей из федерального бюджета, 10,5 млн рублей из областного бюджета и 63 млн рублей из местных бюджетов)", - говорится в сообщении.

Из федерального бюджета регион получит на 164,2 млн рублей больше, чем в 2018 году. Всего в прошлом году на реализацию проекта было предусмотрено 494,7 млн рублей. В программе принимали участие 43 муниципальных образования области.