Из бюджета Кубани направят более 240 млн рублей на здравоохранение в 2019 году

СОЧИ, 1 марта. /ТАСС/. Власти Кубани направят более 240 млн рублей на проектирование и строительство офисов врачей общей практики и фельдшерско-акушерских пунктов в регионе в 2019 году. Как сообщил в пятницу ТАСС глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, деньги будут выделены из краевого бюджета в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

"Мы должны сделать так, чтобы каждый житель Кубани мог обратиться за медицинской помощью на месте, не выезжая в краевой или районный центр, поэтому мы планируем и дальше развивать сеть офисов врачей общей практики и фельдшерско-акушерских пунктов. Только в этом году на их проектирование и строительство из краевого бюджета будет направлено более 240 млн рублей", - сказал губернатор.

Кондратьев подчеркнул, что спрос на подобные амбулатории на Кубани достаточно высок: сейчас на территории края действует более 250 офисов врачей общей практики и свыше 600 фельдшерско-акушерский пунктов, ежегодно их посещают больше миллиона человек.