Власти Адыгеи окажут социальную поддержку переселяющимся на село медработникам

МАЙКОП, 1 марта. /ТАСС/. Власти Адыгеи будут оказывать социальную поддержку переехавшим в сельскую местность медицинским работникам, это позволит восполнить дефицит врачей и фельдшеров в регионе, сообщил ТАСС в пятницу министр здравоохранения республики Рустем Меретуков.

"Эффективность всех осуществляемых нами мер в сфере здравоохранения напрямую зависит от кадрового обеспечения. Сегодня медучреждениям республики требуется больше 300 врачей, порядка 450 медсестер, и федеральная госпрограмма "Земский доктор", к сожалению, не может восполнить кадрового дефицита. Поэтому мы приняли решение оказывать соцподдержку медработникам, которые особенно нужны на селе", - сказал он.

Глава минздрава региона пояснил, что это касается обучения за средства муниципалитета, выплата стипендии, выделения земельного участка под строительство, обеспечения жильем, приобретения автомобиля и так далее. Руководство нескольких муниципалитетов, в частности, Гиагинского, Кошехабльского и Шовгеновского уже включились в эту работу. Самыми востребованными специалистами в республике сегодня являются педиатры, участковые терапевты, неврологи, реаниматологи, уточнил Меретуков.

"Господдержку в сумме 1 млн рублей с начала действия программы "Земский доктор" - 2012 года - в Адыгее получили порядка 350 врачей, перебравшихся жить и работать в сельскую местность. Учитывая новые задачи, прописанные в стратегии стартующего в этом году нового нацпроекта, медицина должна быть доступна для всех категорий граждан, мы планируем увеличить число медработников на селе", - добавил министр здравоохранения республики.

Ранее сообщалось, что в минувшем году господдержку по госпрограмме "Земский доктор" получили 31 врач и впервые 9 фельдшеров - по новой программе "Сельский фельдшер". В планах на текущий год - помочь с переездом в сельскую местность 47 врачам и 13 фельдшерам.

В своем послании Федеральному собранию президент РФ отметил, что уже "до конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех без исключения населенных пунктах страны, для всех граждан, где бы они ни жили". При этом речь идет о качественной медпомощи.