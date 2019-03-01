В Тамбовской области первую цифровую платформу для АПК запустят до конца 2019 году

ТАМБОВ, 1 марта. /ТАСС/. Цифровую платформу для АПК в формате маркетплейс, на которой будут размещены интернет- приложения в сфере торговли и маркетинга для крупных агрохолдингов и представителей малого и среднего бизнеса, запустят до конца года в Тамбовской области в рамках нацпроекта "Наука", сообщил губернатор региона Александр Никитин на межрегиональной конференции в Мичуринске по формированию в регионах сквозной научно-производственной кооперации.

Тамбовская область вошла в список пилотных регионов по реализации проекта "Создание системы сквозной научно-производительной кооперации". В его задачи входит развитие отечественных технологий для снижения уровня импортозависимости.

"До конца 2019 года мы презентуем на всех уровнях новую цифровую платформу для АПК - это наш флагманский проект, который является ярким примером сквозной научно- производственной кооперации, лежащей в основе нацпроекта "Наука". Альфа-версия этой платформы уже готова, она работает. Сейчас наша задача нанизать на нее программные продукты и всевозможные приложения, которые сегодня создаются в стране в части цифровизации производственных процессов - "умный сад", "умное поле", "умная ферма" и множество других. В основе платформы - коммуникационная площадка, маркетплейс, где продавец и покупатель могут встретиться, заключить смарт-контракт, причем все это напрямую, без посредников", - сказал губернатор.

По словам Никитина, отличительными чертами проекта станет ориентация на оказание услуг малому и среднему бизнесу, а также широкому кругу физических лиц. "Наша задача обеспечить беспрепятственный доступ к этой платформе не только крупным агрохолдингам, которые работают в ЦФО и в целом по стране, но и в первую очередь представителям малых и средних форм хозяйствования. Только такие платформенные решения в АПК способны сегодня в сто крат повысить эффективность производства сельскохозяйственной продукции, ее переработки и сбыта", - сказал глава региона.

Нацпроект "Наука" включает в себя три федеральных проекта. В рамках проекта "Развитие научной и научно- производственной кооперации", за реализацию которого в Минобрнауки отвечает первый заместитель министра Григорий Трубников, с 2019 года по 2021 должны создаваться ежегодно по пять научно-образовательных центров (НОЦ). Помимо НОЦ, необходимо сформировать 14 центров компетенций Национальной технологической инициативы, обеспечивающих формирование инновационных решений в области "сквозных технологий".

Всего на реализацию нацпроекта "Наука" в 2019-2024 годы планируется направить 636 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета - 404,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 231,2 млрд рублей