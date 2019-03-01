Кабмин утвердил правила и объемы межбюджетных трансфертов регионам в "дорожном" нацпроекте

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Кабмин утвердил правила предоставления и распределения регионам трансфертов из федерального бюджета на финансирование дорожной деятельности в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги", сообщается на сайте правительства РФ.

Документом установлены минимальные объемы финансирования мероприятий проекта и расчетный объем федеральной поддержки по каждому из регионов РФ, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и прилегающих областей. Так, объем межбюджетных трансфертов на эти цели не должен превышать на одну агломерацию в 2019 году 500 млн рублей, в 2020 году - 750 млн рублей, в 2021 году - 1250 млн рублей и в период с 2019 по 2021 год - 2 млрд рублей.

Общая сумма минимальных объемов финансирования мероприятий - 96,75 млрд рублей, в том числе расчетный объем федеральной поддержки - 60,302 млрд рублей

При разработке правил были учтены текущее состояние дорог в разных регионах, численность населения городов, а также средняя стоимость работ по приведению 1 км автодороги в нормативное состояние, отмечается в сообщении. Так регионам, имеющим долю дорог в нормативе менее 50%, средства будут предоставляться в объеме, равном расчетной стоимости приведения в норматив недостающих километров, но не более 985 км в одном субъекте Федерации. При этом средняя стоимость приведения в норматив 1 км принята в сумме 12,77 млн рублей.

Кроме того, всем субъектам Федерации, независимо от доли дорог в нормативе, трансферты будут предоставляться исходя из расчетного значения 3% доходов от акцизов на нефтепродукты за 2019-2024 годы.

Ранее сообщалось, что с 2022 года финансирование нацпроекта почти полностью будет осуществляться за счет акцизов на горюче-смазочные материалы, которые постепенно будут переданы в бюджеты субъектов (от 58,1% в 2019 году до 100% в 2024 году).

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое увеличена (до 85%) доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.