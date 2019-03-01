Пилотный участник нацпроекта в Петербурге повысил производительность труда в четыре раза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Производственный участок петербургского промышленного предприятия "Армалит", ставшего одним из первых семи пилотных участников национального проекта по повышению производительности труда, за год увеличил соответствующие показатели в четыре раза. Об этом в интервью ТАСС сообщил в пятницу председатель комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко на полях III Международного форума труда.

"Эта программа (по повышению производительности труда) начиналась у нас в городе еще в прошлом году. <…> На семи промышленных предприятиях, которые отвечают всем критериям, прошла как бы проба пера. Эффект очень интересный и совершенно неожиданный. Например, у "Армалита" (машиностроительное предприятие, производящее судовую, трубопроводную арматуру для предприятий нефтяной, газовой, и других отраслей) производительность выросла в четыре раза", - сказал собеседник агентства.

Чернейко отметил, что перед властями города стоит задача по увеличению числа участников нацпроекта по повышению производительности труда до более чем 800 к 2024 году. Уже в текущем году к нему присоединятся по меньшей мере 17 предприятий. "То, что участников будет больше, я не сомневаюсь", - добавил он.

По его мнению, программа повышения производительности труда направлена прежде всего не на оптимизацию бизнес- процессов, а на самих людей. "Меняется культура труда и меняется отношение к труду. Как ни печально, но даже самые эффективные предприятия, где частный бизнес все определяет, не видят очень многие резервы, потому что, говоря простым языком, глаз замыливается", - считает он.

Чернейко подчеркнул, что участие в программе является добровольным и простым с организационной точки зрения. "Предприятие может просто зайти на сайт Федерального центра компетенций, нажать кнопку и записаться на участие в программе, то есть все предельно просто", - пояснил он.

Нацпроект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" является дальнейшим развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 г. против 1,4% в 2018 г.

Трудовые мигранты

Еще одним важным направлением работы комитета является работа с трудовыми мигрантами. В этом году при поддержке комитета будут работать четыре центра предвыездной подготовки и отправки трудовых мигрантов в Киргизии и в Таджикистане. Оценивая работу центров по итогам прошлых лет Чернейко отметил, что эффекта, на который рассчитывали, власти пока не получили.

"Главная задача заключается в том, чтобы все, кто приезжает к нам в город, должны идти по каналам организованного набора. Около 230-240 тыс. человек за прошлый год приехали в Петербург работать, в основном из Таджикистана и Узбекистана, из них по оргнабору приехали никак не более 3 тыс. - это чуть больше процента", - сказал он.

По мнению Чернейко, в настоящее время перед властями города стоит задача изменить подход к трудовой миграции в Россию. "Предыдущая схема складывалась примерно двадцать лет, примерно с 2000 года, когда в России появились деньги на строительство, и потребовалось большое количество трудовых мигрантов - за двадцать лет сложился один стереотип, а сейчас нам надо все развернуть примерно на 180 градусов и сложить другой стереотип", - пояснил он, добавив, что процесс этих изменений уже идет.

В центрах соискатели проходят собеседование, предвыездную подготовку, анкетирование, медицинскую комиссию и тестирование по русскому языку. В Петербурге комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики для мигрантов проводит экскурсии и лекции для их адаптации в новом городе.

Задолженность по зарплате

На минувшей неделе вице-премьер Татьяна Голикова в ходе Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений назвала Петербург в числе самых худших регионов по показателям задолженности по заработной плате. По официальным данным, на 1 февраля она составила в городе 136,8 млн рублей.

Комментируя вопрос о задолженности, Чернейко отметил, что этот объем не выходит за обычные показатели. "Общий объем фонда оплаты труда в нашем городе составляет примерно 2 трлн рублей, соответственно, это примерно 0,18%", - сказал он. Вместе с тем глава комитета указал, что городские власти разбираются не только с каждым предприятием, но и с каждым сигналом в этой связи, "поскольку каждый случай такой задолженности - это тяжелая ситуация для тех людей, которые в нее попали".

Он пояснил, что помимо предприятий-банкротов, где предусмотренную законом процедуру реализации задолженности трудно ускорить, большую долю должников составляют предприятия гособоронзаказа. "В конце года мы предпринимали очень серьезные усилия, и врио губернатора Александр Беглов обращался с письмами в адрес министерства обороны, и часть проблем была снята. Сейчас мы также готовим целый ряд действий, при котором долги по этим предприятиям должны быть закрыты", - добавил он.

О форуме

III Санкт-Петербургский международный форум труда проходит с 28 февраля по 1 марта в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". Его основной темой является развитие человеческого капитала как основного фактора экономического роста. Организаторы aорума - правительство Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский государственный университет и компания "Экспофорум-Интернэшнл", мероприятие проходит при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ.