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За пять лет на Северном Кавказе планируют создать 35 тыс. мест в детских садах

В пятницу в Ставрополе власти открыли детский сад на 300 мест

СТАВРОПОЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Власти планируют создать 35 тыс. мест в детских садах в Северо-Кавказском федеральном округе до 2024 года. Работа будет проходить в рамках нацпроекта "Демография", сообщил в пятницу журналистам министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"По национальному проекту "Демография", который мы реализуем совместно с Минтрудом России, необходимо в самое ближайшее время до 2024 года обеспечить Северный Кавказ дополнительно 35 тыс. местами в детских садах, это очень большая ответственная работа, нам вместе предстоит это сделать", - сказал он во время рабочей поездки в Ставропольский край.

В пятницу в Ставрополе власти открыли детский сад на 300 мест, половина из которых предназначены для детей до трех лет. "Этот детский сад - лишь малая толика того, что предстоит сделать на Северном Кавказе в будущем", - отметил Чеботарев.

Как сообщали ранее в Минпросвещения, в России удается удерживать высокий уровень доступности дошкольного образования. В 72 регионах этот показатель составляет 99%. В регионах Северного Кавказа отмечается один из самых низких показателей по доступности дошкольного образования, в частности, в Ингушетии и Дагестане он ниже 95%.

Теги
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