Около 60 тыс. новых мест создадут в сельских школах в ближайшие пять лет

НОВОКУЗНЕЦК, 2 марта. /ТАСС/. Строительство 80 сельских школ в более чем 70 субъектах России, на которое до 2024 года выделено порядка 15 млрд рублей в рамках нацпроекта "Образование", позволит создать 57 тыс. новых учебных мест. Об этом сообщила директор департамента управления имущественным комплексом и конкурсных процедур Министерства просвещения России Ирина Петрунина в ходе форума "Роль женщин в развитии промышленных регионов", который проходит в субботу в Новокузнецке.

"На строительство сельских школ будет выделено в рамках нацпроекта 15 млрд рублей. Благодаря этому будет создано около 57 тыс. новых мест в сельских школах. Кроме того, открытие школ в этой местности позволит решить в том числе и проблему третьей смены, которая сейчас у нас есть в четырех регионах", - сказала она.

Форум "Роль женщин в развитии промышленных регионов" проходит в Новокузнецке 1-2 марта. Его участники - гости из 16 стран и 39 субъектов РФ, это женщины- парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, деловых кругов, бизнеса, научного сообществ. В рамках форума планируется подписание нескольких соглашений, которые касаются развития моногородов, детского спорта, культуры, благоустройства.