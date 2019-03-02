Музейно-культурный центр назвали приоритетом нацпроекта "Культура" для Калининграда

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 2 марта. /ТАСС/. Музейно-культурный центр станет главным приоритетом в реализации национального проекта "Культура" на территории Калининградской области. Об этом сообщил в субботу журналистам министр культуры и туризма области Андрей Ермак в рамках первого "Балтийского культурного форума", проходящего в Светлогорске.

Музейно-культурный центр в Калининграде включает образовательный центр, филиал Третьяковской галереи, филиал Большого театра, хореографическую академию, музыкальную школу, общежития для студентов и учащихся, жилые дома для артистов и преподавателей. Строительство объектов центра начнется в этом году. В 2023 году все объекты центра должны быть введены в эксплуатацию. Общая стоимость проекта 27 млрд рублей.

"Главный приоритет, если брать инфраструктурные проекты, это строительство культурно-выставочного образовательного центра <...> Безусловно, это лидер как с точки зрения нашего внимания и с точки зрения федерального внимания, и с точки зрения финансирования его и организационных вопросов", - сказал Ермак, добавив, что реализация проекта укладывается в проект "Культурная среда".

В этой связи он добавил, что комплекс планируется связать с проектом "Музейный квартал" в центральной части Калининграда, который должен объединить остров имени Канта, Музей мирового океана, Музей изобразительных искусств, историческое здание янтарной мануфактуры конца XIX века, здание синагоги с Музеем толерантности, которую построили на месте разрушенной нацистами в "Хрустальную ночь" в 1938 году. По словам министра, уже до реализации проект заинтересовал туристические компании, некоторые из которых разработали мобильные приложения, связанные с путешествиями по "Музейному кварталу".

Региональные проекты

В рамках национального проекта "Культура" в области разработаны региональные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура", сообщил Андрей Ермак. Они касаются не только Музейно-культурного центра и "Музейного квартала", но и развития музеев, домов культуры, муниципальных кинозалов, автоклубов, оборудованных как мобильные концертные площадки, библиотек в муниципалитетах, подготовки кадров и повышения квалификации работников культуры, которым иногда просто не хватает современных знаний.

Министр отметил, что в части подготовки специалистов в сфере культуры регион сделает акцент на переподготовке действующих специалистов.

"Мы считаем, что ставку нужно делать прежде всего на них - они достаточно высоко квалифицированы ... им иногда не хватает административных, юридических, современных управленческих знаний", - пояснил он.

Говоря о "цифровой культуре", Ермак отметил, что по его мнению, приоритетном должна стать "виртуализация музейных экспозиций".

"Исходя из современных трендов туризма, это будет один из самых востребованных продуктов, потому что сейчас экскурсовод в музее - это элитный "продукт", здесь виртуальная составляющая развития музеев мне представляется наиболее приоритетной", - сказал Ермак.

О форуме

"Балтийский культурный форум" проводится в Светлогорске на берегу Балтийского моря впервые. Он собрал представителей учреждений культуры из Москвы, Санкт-Петербурга и Калининградской области, искусствоведов, представителей столичных учебных заведений. Обсуждаются вопросы реализации национального проекта "Культура" в регионе, в частности вопросы внедрения информационных и цифровых технологий в музейном деле, цифровых гидов с технологией дополненной реальности, виртуальных кинозалов, использования современных цифровых технологий на театральной сцене, развитие библиотек как многофункциональных социокультурных комплексов.

Форум планируется проводить в марте ежегодно и он должен стать площадкой общения профессионального сообщества для обмена опытом, в том числе в реализации проектов в сфере культуры. Это, по данным организаторов, его главная задача. При этом форум предполагает работу некоторых секций в формате тренингов, где эксперты будут рассказывать о том, как учреждениям культуры строить отношения с властями, в том числе на федеральном уровне.