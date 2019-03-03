Кабмин считает интересным опыт Болгарии в решении задач по утилизации отходов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Россия намерена использовать иностранный опыт, в том числе болгарский, при реформе сферы обращения с твердыми коммунальным отходами. Об этом заявил журналистам первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько в преддверии визита в Софию премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Отвечая на вопрос о перспективах российско-болгарского сотрудничества в сфере переработки мусора, Приходько отметил, что в Болгарии законодательно закреплены "предотвращение образования отходов, расширенная ответственность производителя, внедрение наилучших доступных технологий". "Россия руководствуется такими же принципами. Опыт болгарских коллег может быть интересен для российской стороны. Сотрудничество в этой области вполне возможно", - сказал представитель правительства РФ.

В целом, по его словам, Россию интересует опыт перехода зарубежных стран на лучшие технологии в части обращения с отходами. "При реализации нацпроекта большое внимание будет уделяться взаимодействию с иностранными партнерами как в двустороннем формате, так и на многосторонних площадках", - подчеркнул Приходько.

Нацпроект "Экология" включает в себя федеральные программы "Чистый воздух", "Чистая страна", "Строительство объектов по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов преимущественно с использованием российских технологий и оборудования", "Питьевая вода", "Сохранение уникальной водной системы озера Байкал", "Сохранение лесов".

В рамках нацпроекта в России с 1 января стартовала реформа отрасли обращения с отходами, призванная сделать этот рынок прозрачным, сократить число свалок и нарастить долю перерабатываемого мусора с 7% до 36% 2024 году. По данным Минприроды, в реформу уже вошли 70 из 85 субъектов РФ, еще шесть рассчитывают подключиться в первом квартале 2019 года, семь регионов должны это сделать к 1 января 2020 года. Москва и Санкт-Петербург воспользовались исключительным правом отложить переход на новую систему до 2022 года.