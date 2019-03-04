Якутия получит 255 млн рублей на закупку лесохозяйственной техники до 2021 года

ЯКУТСК, 4 марта. /ТАСС/. Республика Саха (Якутия) получит порядка 255 млн рублей в рамках нацпроекта "Экология" на обновление лесохозяйственной техники, сообщили ТАСС в управлении экологической безопасности минэкологии республики.

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"Около 255 млн рублей получит Якутия по национальному проекту "Экология" на приобретение лесопожарной, лесохозяйственной техники, проведение мероприятий по лесовосстановлению. Сумма в этом году - 85 млн рублей", - рассказали в управлении. Ожидается, что средства поступят из федерального бюджета. Реализация программы рассчитана на 2019-2021 годы.

Приобретение техники и оборудования позволит повысить оснащенность лесопожарных служб до 74%, а также повысит скорость их реагирования. "Ожидается снижение ущерба от лесных пожаров на 4% - с 270 млн рублей до 240 млн рублей", - уточнил собеседник агентства.

По данным Рослесхоза, износ лесопожарной техники в регионах достигает 80-90%.

Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации майских указов президента РФ Владимира Путина. В него включены 11 подразделов, в том числе "Сохранение лесов". На реализацию нацпроекта до 2024 года планируется направить 4,041 млрд рублей.