Цифровые сертификаты для обучения россиян IT обойдутся за три года почти в 3 млрд рублей

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Выпуск персональных цифровых сертификатов для обучения россиян компетенциям в сфере IT обойдется в 2019-2021 годах в 2,9 млрд рублей, рассказал ТАСС директор по направлению "Кадры и образование" ("Кадры для цифровой экономики") автономной некоммерческой организации "Цифровая экономика" Андрей Сельский.

"Объем средств составит 409 млн рублей в 2019 году, 2,9 млрд рублей суммарно в 2019-2021 годах. Средства будут выделены в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпрограммы "Цифровая экономика", - сказал он.

Сельский пояснил, что в рамках проекта персональных цифровых сертификатов предполагается выдача 10 тыс. рублей на человека. Эти деньги граждане смогут потратить на обучение основам программирования, получение базовых навыков работы с данными или освоение особенностей коммуникации в современных цифровых средах. С помощью сертификата можно будет пройти программу обучения в онлайн-режиме или в очной форме. В паспорте национальной программы "Цифровая экономика РФ" указано, что к концу 2024 года обучение с использованием цифровых сертификатов пройдет 1 млн россиян.

Получить персональные цифровые сертификаты россияне смогут уже в этом году: как говорится в паспорте нацпроекта, в 2019 году планируется выдача 5 тыс. таких сертификатов. Чтобы получить сертификат нужно будет направить электронную заявку специализированному оператору, пройти аутентификацию и при желании - диагностику для формирования персонального профиля компетенций, пояснил Сельский.

"Сделать это в 2019 г. смогут жители регионов, выигравших заявку на апробацию системы, а впоследствии - любой взрослый гражданин нашей страны", - добавил он.