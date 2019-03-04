Минтранс призвал просчитать объемы дорожных стройматериалов для нацпроекта по автодорогам

АНОСИНО (Московская область), 4 марта. /ТАСС/. Минтранс призвал просчитать объемы дорожно-строительных материалов для бесперебойного обеспечения строительства по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих на семинаре-совещании "Безопасные и качественные автодороги: стратегический подход к улучшению дорожной сети".

"Я призываю активно включиться в эту работу, собрать собственные объемы, которые вы прогнозируете потреблять, и передать их в "Росавтодор" для свода, - сказал он. - Каждый из участников проекта [нацпроекта по автодорогам] на региональном уровне должен собрать эту информацию и обобщить ее".

По его словам, это необходимо для оперативных заказов дорожно-строительных материалов у регионов. "Дело в том, что если нам будет не хватать тех или иных дорожных материалов, и сейчас мы не сможем их оперативно заказать у региональных властей, не сможем синхронизировать наши усилия, то в последующем это приведет к удорожанию [материалов], снижению качества, и невозможности выполнить объем".

Дитрих напомнил, что уже запущен механизм контроля и анализа баланса дорожно-строительных материалов, в том числе битума. "Сейчас ведем активные переговоры с нефтяниками для того, чтобы битум был качественным, нужных модификаций и в необходимом объеме, в тех регионах, где его будут использовать", - сказал он.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. Его реализация в 2019-2024 годах должна привести к снижению количества погибших в ДТП почти в три раза, с 13 до четырех человек на каждые 100 тыс. населения, а в перспективе - до нулевого уровня.