Более 30 регионов не заложили принципы "мусорной реформы" в свои программы

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) проанализировал региональные программы по обращению с отходами 72 из 85 субъектов РФ. Активисты выяснили, что 34 субъекта не заложили в свои документы целевые показатели реформы мусорной отрасли, сообщил журналистам в ходе пресс-конференции в ТАСС руководитель исполкома организации Михаил Развожаев.

Реформа мусорной отрасли стартовала в России с 1 января 2019 года, чтобы сократить число свалок, сделать рынок прозрачным и цивилизованным. Согласно показателям национального проекта "Экология" доля обрабатываемого мусора к 2024 году должна увеличиться с 12% до 60%, а перерабатываемого - с 7% до 36% 2024 году. По данным Минприроды РФ, в реформу уже вошли 70 из 85 субъектов РФ, еще шесть рассчитывают подключиться в первом квартале 2019 года, остальные семь должны это сделать к 1 января 2020 года. Москва и Санкт-Петербург воспользовались исключительным правом отложить переход на новую систему до 2022 года.

"Результаты мониторинга показали, что в 34 региональных программах по обращению с отходами отсутствуют показатели, отражающие ключевые параметры реформы: доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов (ТКО) и захораниваемых, доля контейнерных площадок раздельного сбора ТКО", - сказал Развожаев.

Согласно его презентации, не заложили в свои программы показатели реформы: Алтайский край, Амурская область, Астраханская область, Белгородская область, Владимирская область, Республика Дагестан, Забайкальский край, Республика Ингушетия, Иркутская область, Камчатский край, Карачаево-Черкесская Республика, Кировская область, Красноярский край, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Hенецкий автономный округ, Новгородская область, Омская область, Орловская область, Приморский край, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия - Алания, Сахалинская область, город Севастополь, Смоленская область, Тверская область, Тульская область, Республика Тыва, Республика Хакасия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Чувашская Республика и Чукотский автономный округ.

Среди регионов с положительными результатами в материалах ОНФ перечислены 25 субъектов: Архангельская область, Республика Башкортостан, Брянская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Республика Калмыкия, Калининградская область, Кемеровская область, Республика Крым, Курганская область, Республика Мордовия, Hижегородская область, Псковская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Свердловская область, Ставропольский край, Тамбовская область, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Хабаровский край, Чеченская Республика и Ярославская область.

Бюджет преобладает над инвестициями

Также Развожаев отметил, что в 16 регионах из 72 бюджетное финансирование отрасли обращения с коммунальным мусором равно или превышает объем внешних инвестиций, что может препятствовать выстраиванию доходного рынка.