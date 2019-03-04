Республиканский лесопожарный центр создадут в Ингушетии до конца 2019 года

МАГАС, 4 марта. /ТАСС/. Власти Ингушетии планируют до конца 2019 года создать республиканский лесопожарный центр, об этом в понедельник в своем аккаунте в Instagram сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.

"В Ингушетии в этом году планируется создание республиканского лесопожарного центра с круглосуточной постоянной диспетчерской службой, пожарно-химической станцией и пожарной лесопатрульной службой. Это станет возможным путем оптимизации уже существующих назрановского и сунженского лесопожарных центров", - написал Евкуров.

Как сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии региона Магомед Бабхоев, центр будет создан в рамках реализации нацпроекта "Экология".

"Вся работа по созданию центра будет проведена в рамках нацпроекта "Экология", также за счет средств федерального проекта "Сохранение лесов" мы будем поэтапно оснащать центр лесопожарной техникой. Это позволит максимально эффективно организовать региональную систему по предотвращению, ликвидации лесных пожаров и воспроизводству лесных ресурсов. Уже в этом году по линии нацпроекта запланировано приобретение восьми единиц специальной техники на сумму 14,9 млн рублей", - сказал Бабхоев.

По его словам, всего по Ингушетии в федеральный проект "Сохранение лесов" уже включены мероприятия на сумму 59,2 млн рублей.

Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации майских указов президента РФ Владимира Путина. В него включены 11 подразделов, в том числе "Сохранение лесов". На реализацию нацпроекта до 2024 года планируется направить 4,041 млрд рублей.