Минтранс готов добиваться дополнительного финансирования "дорожного" нацпроекта

АНОСИНО, 4 марта. /ТАСС/. Минтранс РФ готов добиваться выделения дополнительного финансирования на нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" для тех регионов, чей целевой показатель доли качественных дорог заложен ниже среднего. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Он добавил, что при этом от регионов потребуется качественный расчет дополнительных потребностей.

Одна из целей нацпроекта - довести долю региональных и муниципальных дорог в нормативном состоянии до 50,9% с начальной точки в 43,1%, напомнил министр транспорта на семинаре-совещании "Безопасные и качественные автодороги: стратегический подход к улучшению дорожной сети". "Это средний по России показатель, - отметил он. - Но есть 22 региона, которые за шестилетку не успеют его достигнуть". По его словам, причина как в ограниченности производственных и финансовых ресурсов, так и в низкой текущей базе.

"Если вы обязуетесь этот показатель дотянуть до 50%, даже в тех 22 регионах, у которых сегодня 5-20% дорог в нормативном состоянии, мы будем готовы вам помочь и эти ресурсы предоставить", - отметил министр. Он пояснил, что речь идет "о дополнительном финансировании, которое мы готовы изыскать и попросить для того, чтобы подтянуть эти регионы до 50% уровня". Региональные дорожники при этом должны взять на себя задачу по расчету необходимых мероприятий и ресурсов, которые позволят улучшить их показатели, заложенные в паспорт нацпроекта.

Упрощение расчетов

Помочь всем регионам в реализации нацпроекта должно упрощение излишних градостроительных процедур. "Мы договорились совместно с Министерством строительства, что мы эту работу ускорим. И над внесением поправок в градостроительной кодекс, и над стандартами и правилами", - сказал журналистам Дитрих.

По его словам, дорожникам "как воздух" необходимо переходить на ресурсный метод расчетов, основанный на планировании затрат по уже построенным объектам - аналогам. В противном случае проектные и подрядные организации не смогут работать на рынке, так как плановая стоимость их услуг на сегодняшний момент оказывается ниже себестоимости выполняемых работ.

Потребность в ресурсах

Для того, чтобы не допустить удорожания материалов для дорожных работ, Минтранс призвал регионы заранее просчитать объемы необходимых дорожно-строительных материалов и передать свои расчеты в Росавтодор. И тогда, по словам Дитриха, это позволит оперативно реагировать на потребности и не допустить удорожания и снижения качества в случае нехватки материалов. Со своей стороны Минтранс ведет переговоры с производителями, в частности битума, для обеспечения регионов качественными модификациями в нужных объемах.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое увеличена (до 85%) доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.