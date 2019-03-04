Мусорный полигон и сортировочный комплекс появятся в Северной Осетии в рамках нацпроекта

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 марта. /ТАСС/. Власти Северной Осетии создадут новый мусорный полигон и мусоросортировочный комплекс в рамках национального проекта "Экология" в 2020 году. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе Минприроды республики.

"Минприроды региона приступит к подготовке проекта по строительству нового полигона и мусоросортировочного комплекса. Получить федеральное финансирование на их строительство позволит участие республики в нацпроекте "Экология". Места создания объектов уточняются", - сказал собеседник агентства, не назвав сроки создания объектов.

Старый полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) на окраине Владикавказа будет рекультивирован, так как он переполнен и не отвечает санитарным нормам. В настоящее время в республике лишь два санкционированных полигона - в Моздоке и Владикавказе. Сейчас в республике находится один мусоросортивочный завод на полигоне во Владикавказе.

Всего в этом году Северная Осетия участвует в четырех федеральных проектах. В рамках одного из них - "Чистая страна" - формируется комплексная система обращения с ТКО и ликвидация всех несанкционированных свалок в границах городов и населенных пунктов.

Ранее глава региона Вячеслав Битаров в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи сообщал ТАСС о планах по вводу в регионе раздельного сбора мусора. Он отметил, что власти республики не рассматривают вариант создания мусоросжигательных заводов.

В России 1 января начался переход на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами, в ее рамках контроль над рынком обращения с отходами перейдет от множества разрозненных компаний к крупным региональным операторам, которые были отобраны по конкурсу. Новая система работает в 69 российских регионах.