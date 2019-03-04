Более 80 многоквартирных аварийных домов расселят в Воронежской области к 2024 году

ВОРОНЕЖ, 4 марта. /ТАСС/. Власти Воронежской области намерены до 2024 года переселить жителей более 80 многоквартирных аварийных домов в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Возможность переехать получат более 2,4 тыс. человек, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"В национальный проект "Жилье и городская среда" в Воронежской области [вошло] 82 многоквартирных дома, признанных аварийными после 1 января 2012 года и до 1 января 2017 года. Площадь для расселения составляет 38 тыс. кв. метров. Переселить предстоит 2408 человек. 60% жильцов аварийных домов выбрали переселение в равнозначные благоустроенные жилые помещения, 40% предпочли получить выплату или на текущую дату не определились со способом переселения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что общий объем финансирования на срок реализации программы с 2019 по 2024 годы оценивается в 2,4 млрд рублей, из них 98% составят средства федерального бюджета. В 2019 году на расселение аварийного жилья в 19 районах Воронежской области будет выделено 192 млн рублей с софинансированием из областного и местного бюджетов в размере 3,9 млн рублей.

По данным пресс-службы, губернатор региона Александр Гусев поручил пересмотреть правила предоставления нового жилья многодетным семьям. "Принцип предоставления нового жилья взамен аварийного "метр в метр" может быть изменен для многодетных семей: не по фактической площади старого аварийного, а в соответствии с санитарными нормами жилой площади на человека", - говорится в сообщении.

С 2008 по 2017 годы в Воронежской области при финансовой поддержке госкорпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" переселили более 14 тыс. человек из 871 аварийного дома. По данным областного правительства, общий объем финансирования составил более 8 млрд рублей. Сейчас насчитывается 29 домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, в них проживают более 700 человек.