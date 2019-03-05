На нацпроект "Здравоохранение" в Якутии направят около 45,6 млрд рублей

ЯКУТСК, 5 марта. /ТАСС/. Порядка 45,6 млрд рублей направят на выполнение семи региональных программ национального проекта "Здравоохранение" в Якутии до 2024 года. Об этом ТАСС сообщила во вторник министр здравоохранения Якутии Елена Борисова.

"Выполнение всех мероприятий нацпроекта "Здравоохранение" в Республике Саха (Якутия) потребует финансовых средств в объеме 45,6 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов", - сказала она.

По словам министра, в Якутии реализуют региональные проекты: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Детское здравоохранение", "Медицинские кадры", "Цифровой контур здравоохранения", "Развитие экспорта медицинских услуг".

В рамках нацпроекта в республике планируют построить крупные медицинские учреждения, в том числе вторую очередь онкодиспансера на 210 коек и кардиососудистый центр на 150 мест.

Кроме того, в Якутии намерены обновить первичное звено объектов здравоохранения - фельдшерско-акушерских пунктов и участковых больниц, уделить внимание подготовке медиков.

Национальные проекты по 12 направлениям (в частности, демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология) были разработаны в соответствии с указом президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года.