Минтруд: более 11 млрд руб. будет потрачено на переобучение матерей в 2020-2024 годах

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Минтруд планирует охватить программами по переобучению к 2024 году не менее 230 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. За 2020-2024 годы в рамках нацпроекта "Демография" на эти цели будет потрачено более 11 млрд рублей, сообщили ТАСС во вторник в Минтруде России.

"Объем финансового обеспечения за весь период реализации направления за счет средств федерального бюджета составляет 11,1 млрд рублей", - отметили в Минтруде.

Как пояснили в министерстве, ежегодный объём финансирования составит в 2020-2021 гг. 1,9 млрд руб., в 2022-2024 - 2,4 млрд руб.

"Обучение предусматривается с 2020 года. В результате к 2024 году мероприятиями по переобучению и повышению квалификации будет охвачено не менее 230 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет", - добавили в Минтруде.

В министерстве считают, что реализация мероприятий "будет способствовать повышению конкурентоспособности женщин, имеющих детей, на рынке труда, и их профессиональной мобильности и обеспечит возможность совмещать трудовую занятость с семейными обязанностями".

В Минтруде добавили, что в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин - доступность дошкольного образования для детей", являющегося частью нацпроекта "Демография", планируется создание новых мест в дошкольных организациях для детей до трех лет.

"Будет создано не менее 255 тыс. новых мест в детских садах для самых маленьких воспитанников, для этого субъектам Российской Федерации будут предоставляться финансовые средства из федерального бюджета, что позволит быстро построить новые детские сады", - отметили в министерстве.