Иркутская область потратит на благоустройство в 2019 году на 451 млн рублей больше

ИРКУТСК, 5 марта. /ТАСС/. Муниципалитеты Иркутской области в 2019 году получат на формирование комфортной городской среды 1 млрд 276,6 млн рублей, что на 451 млн больше, чем в прошлом году. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Объем субсидии, предоставляемой муниципальным образованиям для выполнения проектов по формированию комфортной городской среды, в 2019 году в Иркутской области составит 1 млрд 276,6 млн рублей. <…> В 2017 году размер субсидии, направленной на благоустройство, составлял 469,1 млн рублей, а в 2018 году - 825,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

Большая часть денег - 1 млрд 26,6 млн - выделена из федерального бюджета. В бюджете Иркутской области заложено 250 млн рублей.

В администрациях Иркутска и Саянска ТАСС сообщили, что муниципалитеты уже провели народное голосование, чтобы определить дворы и общественные пространства, которые приведут в порядок в 2019 году. Однако, в каком объеме они получат субсидии, местные власти пока не знают. Это информация должна к ним поступить ориентировочно на следующей неделе. До 1 мая должны быть заключены контракты с подрядчиками на благоустройство.

Как сообщил ТАСС мэр Саянска Олег Боровский, в городе в этом году планируют благоустроить 11 дворов и два сквера. В Братске, как сообщается на сайте городской администрации, намерены, в частности, отремонтировать обелиск Мемориал Славы и благоустроить смотровую площадку Братской ГЭС. Всего в регионе право на субсидию имеют 160 муниципалитетов.

С 2019 года благоустройство территорий осуществляется по национальному проекту "Жилье и городская среда".