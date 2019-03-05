В Томской области на реализацию нацпроекта "Культура" направят около 640 млн рублей

ТОМСК, 5 марта. /ТАСС/. Томская область получит 500 млн рублей из федерального бюджета на реализацию нацпроекта "Культура" до 2024 года, еще 138 млн рублей на эти цели выделит регион. Средства пойдут на цифровизацию культурных ресурсов области и поддержку творческих инициатив, сообщил во вторник ТАСС глава областного департамента культуры Павел Волк.

"В виде субсидий из федерального бюджета до 2024 года бюджету Томской области предусмотрено 502 млн рублей (на реализацию нацпроекта "Культура" - прим. ТАСС). Из областного бюджета финансирование планируется обеспечить в объеме 138 миллионов", - сказал Волк, уточнив, что субсидии из госбюджета могут быть увеличены - в рамках нацпроекта Минкульт РФ проведет конкурс и выделит гранты на лучшие культурные инициативы от регионов.

По словам главы департамента, в Томской области в 2019 году будут построены два театра на севере региона, проведен ремонт уже имеющихся ДК, средства также будут направляться на поддержку творческих инициатив населения и творческих коллективов, цифровизацию учреждений культуры и повышение доступности граждан к "лучшим образцам культуры". В частности, для последнего регион к 2023 году намерен закупить автоклубы - транспортное средство, оснащенное сценой-трансформером, спутниковой антенной и всем необходимым звуковым, компьютерным и мультимедийным оборудованием.

Нацпроект "Культура" реализуется во исполнение указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития страны на период до 2024 года. Он включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Наибольших вложений - 84 млрд рублей - потребует первый раздел.