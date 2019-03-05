Свердловские предприятия начинают выпуск оборудования для переработки ТКО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Машиностроительные предприятия Свердловской области планируют наладить производство техники для переработки твердых коммунальных отходов (ТКО). В частности, по региональному проекту нацпроекта "Экология" на заводах будут выпускать шредеры, сообщает во вторник департамент информационной политики региона.

В Свердловской области в рамках нацпроекта "Экология" реализуется региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами". Одним из показателей программы является сокращение доли импорта оборудования для переработки ТКО.

"В настоящее время порядка 10 предприятий промышленного комплекса готовятся к выпуску оборудования для переработки отходов. В частности, завод "Пневмостроймашина" уже освоил [его] выпуск <...> Предприятие отгрузило 16 шредеров и пакеторазрывателей. География поставок достаточно широка: Свердловская область, Тюмень, Москва, Саратов, Волгоград, Белгородская область, Республика Карелия", - говорится в сообщении.

По словам директора "Пневмостроймашины" Анатолия Павлова, для производства на предприятии была создана служба по проектированию оборудования, организован специальный цех, создано 22 высокопроизводительных рабочих места. "В планах - выпускать не менее 20 машин по переработке ТКО в год. При увеличении спроса объем производства может возрасти в разы", - приводит департамент слова гендиректора.

С 1 января в России стартовала так называемая мусорная реформа, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от мелких компаний к крупным региональным операторам. Были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов. Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации майского указа президента РФ Владимира Путина. В него включены 11 подразделов, в том числе "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами".