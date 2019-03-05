Новый Центр профподготовки откроют в Северной Осетии в рамках нацпроекта

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 марта. /ТАСС/. Первый на Северном Кавказе и Южном федеральном округе Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) появится в Северной Осетии в 2019 году в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование". Об этом ТАСС сообщила министр образования и науки Северной Осетии Людмила Башарина.

"С началом деятельности Центра у граждан появится возможность пройти подготовку по самым востребованным и перспективным профессиям. Он также станет площадкой для стажировки специалистов. На его базе будут вести мониторинг кадровых потребностей региона, работу по профориентации школьников, проводить итоговую аттестацию обучающихся профессиональных организаций с использованием механизма демонстрационного экзамена", - сказала Башарина.

Центр будет создан на базе Северо-Кавказского строительного техникума. На эти цели из федерального бюджета будет направлено 55 млн рублей. Для обучения будут привлечены лучшие мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций республики и специалисты предприятий.

Профподготовка на современном оборудовании

Уже в 2020 году Центр начнет функционировать по четырем направлениям профессиональной подготовки специалистов: "Техника и технология строительства", "Техника и технология наземного транспорта", "Металлообработка", "Электроэнергетика".

В Центре будет проводиться подготовка, переподготовка, повышение квалификации по наиболее востребованным и перспективным профессиям, соответствующим стандартам WorldSkils, в том числе по программам ускоренного обучения.

Планируется, что Центр будет привлекать государственные и частные образовательные организации, предприятия, а также технопарки и прочую инфраструктуру инноваций, формируя региональное профессиональное сообщество по определенным направлениям. Наряду со специализированными кабинетами, лабораториями и мастерскими в центре появятся коворкинг- центр, лекторий, медиазона, зона для проектной деятельности, компьютерные классы, аудитории-трансформеры и демонстрационная зона.

Современное оборудование, которое будет приобретено для реализации мероприятий Центра, позволит осуществлять подготовку высококвалифицированных кадров не только по востребованным, но и по новым перспективным компетенциям.

Всего в России будут созданы 100 Центров опережающей профессиональной подготовки. Северная Осетия стала одним из 12 субъектов страны, где в пилотном режиме начнут функционировать ЦОПП.