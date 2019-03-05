Пензенская область направит на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" более 9 млрд рублей

ПЕНЗА, 5 марта. /ТАСС/. Власти Пензенской области планируют за три года направить более 9 млрд рублей на реализацию нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщается на сайте правительства Пензенской области.

Паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт - были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года.

"В 2019-2021 гг. по национальному проекту "Здравоохранение" мы планируем направить в отрасль более 9,5 млрд рублей", - приводятся на сайте слова губернатора области Ивана Белозерцева.

По информации пресс-службы, до конца 2019 на реализацию нацпроекта будет выделено порядка 2,7 млрд рублей. Средства будут направлены на реконструкцию Пензенской областной детской клинической больницы им. Н. Ф. Филатова, переоснащение медицинским оборудованием Пензенского областного онкологического диспансера, ремонт детской поликлиники "Сердобская межрайонная больница им. Н. А. Настина", а также строительство трех детских поликлиник в Нижнем Ломове, Засечном и Пензе.