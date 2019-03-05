Госсовет Крыма разработает региональные законопроекты для реализации нацпроектов

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Государственный совет Крыма разработает проекты региональных законов и других нормативно-правовых актов в рамках реализации на территории республики национальных проектов. Соответствующее решение было принято во вторник на заседании президиума крымского парламента.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что республика будет участвовать во всех нацпроектах, общий объем финансирования по ним составит 78 млрд рублей. В регионе будет реализовываться 11 нацпроектов, еще один будет исполняться на федеральном уровне. На основе федеральных программ разработаны 46 региональных проектов.

"Мы создаем рабочую группу, состоящую из руководителей профильных комитетов. Предстоит провести тщательный анализ поручений президента [РФ Владимира Путина], озвученных в ходе послания, и внести конкретные предложения по изменению законодательства Республики Крым по направлениям своей деятельности", - сказал глава Госсовета Владимир Константинов.

Он отметил, что в рамках реализации 46 паспортов региональных проектов планируется повышение рождаемости, увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, поддержка семьей с детьми, создание мест в детских садах и технопарка "Кванториум", оснащение детских поликлиник современными медицинскими изделиями. Также планируется строительство и реконструкция четырех объектов спорта в Евпатории, Симферополе, Ялте и селе Краснолесье. Ожидается ввод в эксплуатацию 12 новых фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий.

Во исполнение майского указа президента РФ ранее были утверждены паспорта нацпроектов в 12 сферах: демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.