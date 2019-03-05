В Хабаровском крае создадут три опорные школы РАН

ТАСС, 5 марта. Министерство просвещения РФ и Министерство образования Хабаровского края планируют создать в регионе три опорные школы Российской академии наук (РАН), сообщила журналистам во вторник министр образования и науки края Алла Кузнецова.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения России, Российская академия наук и группа компаний "Просвещение" запустили проект по созданию опорных школ РАН. Всего в пилотном проекте примут участие 110 школ из 32 субъектов РФ. На закупку нового оборудования для таких школ будет выделено более 1 млрд рублей. Состав участников экспериментальной программы был сформирован представителями РАН с учетом близости научных институтов, крупных федеральных и национальных исследовательских университетов.

"Таких школ у нас будет три: две в Хабаровске и одна в городе Комсомольске-на-Амуре", - сказала Кузнецова.

По словам министра просвещения РФ Ольги Васильевой, цель проекта - создать в каждом регионе возможность для роста молодых ученых. "Нам ежегодно нужно примерно 10 тыс. человек молодых ученых. Надо сделать все возможное, чтобы учащиеся этих школ под руководством ученых в регионе смогли дальше творить, продолжать исследования, оставаться именно в этом регионе", - сказала Васильева.

Во вторник в Хабаровске проходит совещание по вопросам реализации национального проекта "Образование" в Дальневосточном федеральном округе. В совещании принимают участие руководители органов исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере образования, субъектов РФ, входящих в состав округа.

Национальный проект "Образование" с бюджетом почти 784,5 млрд рублей охватит период с 2019 до 2024 года. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Васильева.