МЭР: около 2 тыс. человек обучили методикам бережливого производства в 2018 году

ТУЛА, 5 марта. /ТАСС/. Более 1,9 тыс. человек было обучено методикам бережливого производства в 2018 году в рамках программы повышения производительности труда. Об этом во вторник сообщил замглавы Минэкономразвития Петр Засельский в ходе выездного мероприятия по нацпроекту "Производительность труда" в Туле.

В прошлом году программа повышения производительности труда реализовывалась в 16 регионах. В этом году к проекту должны присоединиться еще 20 субъектов.

"За 2018 год обучено методикам бережливого производства более 1900 человек - это те самые люди, которые в дальнейшем будут помогать своим предприятиям и коллегам", - сказал Засельский.

В мае 2019 года Министерство экономического развития планирует бесплатные спецкурсы для обучения управленческих кадров отечественных предприятий, в настоящее время они разрабатываются ведомством совместно с ведущими вузами страны.

Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей до не менее 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году. Куратором нацпроекта выступает первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, руководителем проекта - министр экономического развития Максим Орешкин.