Силуанов: госкомпании должны подготовить программы повышения производительности труда

ТУЛА, 5 марта. /ТАСС/. Правительство РФ подготовит директиву госкомпаниям по разработке собственных планов повышения производительности труда до 2024 года. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая на выездном совещании по реализации национальных проектов.

"У нас большое количество компаний с госучастием, зачастую не всегда эффективно они работают. Для того, чтобы обеспечить задачу, поставленную президентом, - увеличение на 5% производительности труда к 2024 году - нам нужно обязательно подключить эти компании к нашему проекту. Сегодня по итогам нашего совещания дадим поручение подготовить директиву по компаниям с госучастием по разработке программ по повышению производительности труда не менее чем на 5% к 2024 году", - сказал Силуанов.

Нацпроект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" является дальнейшим развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году. Куратором нацпроекта выступает Силуанов, руководителем проекта - министр экономического развития Максим Орешкин.