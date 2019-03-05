Силуанов призвал регионы распространять знания по повышению производительности труда

ТУЛА, 5 марта. /ТАСС/. Администрации регионов и сотрудники компаний, которые прошли обучение в рамках нацпроекта по повышению производительности труда, должны распространять эти знания в своей отрасли. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая на выездном совещании по реализации национальных проектов.

"Наша задача в нацпроекте - запустить процесс. Мы создали Федеральный центр компетенций, Региональный центр компетенций. Считаем, что те предприятия, которые сегодня прошли обучение за счет средств налогоплательщиков, могут распространять на смежные предприятия те же самые идеи, те же самые инновации. С другой стороны, регионы должны подхватить эту работу", - сказал первый вице-премьер.

По его словам, чаще всего для предприятия важно пройти первичную подготовку, чтобы увидеть пробелы своей работе и иметь возможность дальше работы над ними. Предприятия должны быть сами заинтересованы в развитии работы по повышению производительности труда, подчеркнул Силуанов.

"Нужно создавать условия, чтобы не только Минтруда и Федеральный центр компетенций занимались таким обучением, но чтобы люди и сами тянулись, могли сами прочитать литературу, пройти курсы. Люди должны быть мотивированы к повышению своей квалификации. Этот процесс должен быть постоянным", - резюмировал первый вице-премьер.

Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей до не менее 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году. Куратором нацпроекта выступает первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, руководителем проекта - министр экономического развития Максим Орешкин.