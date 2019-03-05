Единые требования к мусорным полигонам разработают до июля

"Ряд законодательных инициатив, необходимых для интеграции публично-правовой компании (РЭО - прим. ТАСС) в имеющуюся систему, будет внесен уже в весеннюю сессию Госдумы РФ. Принятые новеллы позволят Минприроды России совместно с Минпромторгом России и публично-правовой компанией в первом полугодии 2019 года разработать единые требования к объектам размещения твердых коммунальных отходов и направить на утверждение в правительство РФ", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Минприроды РФ, Минпромторг РФ и Российский экологический оператор (РЭО) разработают в первом полугодии 2019 года единые требования к полигонам для размещения бытовых отходов. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минприроды.

Эта задача обозначена в числе первоочередных мероприятий РЭО на 2019 год по итогам установочного заседания главы Минприроды России Дмитрия Кобылкина, представителей ведомства и генерального директора РЭО Дениса Буцаева. Также среди целей компании на краткосрочную перспективу - создание единого информационного центра для консультаций региональных операторов и обработки жалоб граждан.

Сверх этого РЭО предстоит работать над совершенствованием нормативной базы и взаимодействовать с регионами для уточнения территориальных схем. Компания займется в 2019 году аудитом и инвентаризацией, консолидирует данные о мощностях и месте расположения объектов обращения с мусором, запланированных предприятиях и маршрутах транспортировки для создания электронной федеральной схемы оборота коммунальных отходов. Согласно паспорту национального проекта "Экология", единая схема обращения с мусором в РФ должна быть готова к 31 декабря 2020 года.

Российский экологический оператор создан 14 января указом президента РФ Владимира Путина. У госкомпании будет широкий инструментарий: она сможет формулировать предложения по изменению законодательства РФ, будет проводить экспертизу региональных территориальных схем по обращению с мусором и объединять их в единую схему страны, разрабатывать проекты федеральных госпрограмм поддержки инвестиций, выпускать облигации, покупать землю, предприятия, оборудование и приобретать доли в других компаниях. Ранее Буцаев сообщал ТАСС, что планирует собрать команду компании к началу марта. Как во вторник сообщила пресс-служба Минприроды РФ, проект устава компании и положения о наблюдательном совете согласованы заинтересованными структурами, в том числе Минфином, и внесены в правительство РФ.