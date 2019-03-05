Индекс качества городской среды в Ингушетии планируется увеличить до 30%

МАГАС, 5 марта. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены до конца 2024 года повысить индекс качества городской среды в регионе до 30%. В 2019 году лимит региона составляет повышение на 2%, сообщил во вторник ТАСС министр строительства республики Осман Вышегуров.

"Проект "Формирование комфортной городской среды" в этом году был включен нацпроект "Жилье и городская среда", и теперь будет введен индекс качества городской среды. До 2024 года в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" индекс качества в Ингушетии мы планируем повысить до 30%. В 2019 году лимит повышения индекса для нашего региона составляет 2%", - сказал Вышегуров.

По его словам, региону удастся достигнуть повышения индекса на 2% при обустройстве 47 общественных территорий.

"В рамках нацпроекта нам будет выделено из федерального бюджета порядка 146 млн рублей на 2019 год, на эти средства мы должны благоустроить 47 общественных территорий. Мы думаем, что благодаря обустройству этих объектов достигнем необходимого показателя", - добавил министр.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.