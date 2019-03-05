Около 1 тыс. предприятий войдут в программу повышения производительности труда в 2019 году

ТУЛА, 5 марта. /ТАСС/. Программу повышения производительности труда и поддержки занятости до конца 2019 года будут реализовывать почти на тысяче предприятий России, всего в его рамках пройдут обучение 79 тыс. специалистов. Об этом генеральный директор Федерального центра компетенций (ФЦК) в сфере производительности труда Николай Соломон рассказал на выездном мероприятии по нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости" под руководством министра финансов РФ Антона Силуанова.

"К концу 2019 года около 1 тыс. предприятий войдут в проект повышения производительности труда и поддержки занятости. В прошлом году мы работали в 16 регионах, проектом было охвачено свыше 100 компаний и обучены свыше 1 тыс. человек <...> До конца проекта нам необходимо обучить 79 тыс. рядовых специалистов - в среднем по 10 человек на каждое предприятие", - сказал Соломон, добавив, что это люди, которые "будут мотивированы в том числе получать удовольствие от работы".

Он подчеркнул, что на предприятиях, которые уже участвовали в проекте в прошлом году, добились высоких результатов. "В среднем в два раза сократили время на своих процессах, в четыре раза уменьшился размер пауз на производстве, на 30% снизилось время транспортировки и потери, с ней связанные. Сегодня на производствах, куда мы заходим, - на 80% из них - загруженность персонала составляет не более 50-60%, а по окончании проекта она составляет минимум 85%", - рассказал Соломон.

ФЦК разрабатывает и тиражирует методики в области повышения производительности труда на предприятиях, сопровождает подбор и обучение персонала Региональных центров компетенций (РЦК), организует стажировки, оценивает знания и навыки работников РЦК, обучает сотрудников предприятий и РЦК. Также он создает типовые решения для самостоятельного применения предприятиями инструментов повышения производительности, создает IT-платформу.

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" является продолжением одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 г. против 1,4% в 2018 году.