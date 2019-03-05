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Детей от 1,5 до 3 лет в Алтайском крае полностью обеспечат местами в детсадах к 2020 году

В пресс-службе Минобрнауки региона сообщили, что планируется построить 26 детских яслей-садов и создать дополнительные места в 100 действующих организациях

БАРНАУЛ, 5 марта. /ТАСС/. Меры в рамках Национального проекта "Образование" позволят к 2020 году обеспечить 100% детей от 1,5 до 3 лет в Алтайском крае местами в детских дошкольных учреждениях. На организацию дополнительных мест в детсадах и новых ясельных групп будет направлено порядка 5 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки региона.

"До 2021 года Алтайскому краю из федерального бюджета выделено около 3,4 млрд рублей на развитие дошкольного образования, софинансирование из краевого бюджета - 1,6 млрд. рублей. Будет построено 26 детских яслей-садов, созданы дополнительные места в 100 действующих организациях. Это позволит достичь к 2020 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет", - сообщили в ведомстве.

Как пояснили ТАСС в профильном министерстве, на сегодня обеспеченность детей ясельного возраста местами в детсадах - порядка 70%. Региональный проект по обеспечению детей от 1,5 до 3 лет местами в детских садах вошел в федеральную программу, которая, в свою очередь, является частью нацпроекта. Будет создано 8 тыс. 550 дополнительных мест, в том числе 5 тыс. 365 мест для детей ясельного возраста.

"Ежегодно краевой бюджет направляет на систему образования порядка 38 млрд рублей. <…> Только в Барнауле будет построено 10 таких (ясельных) садиков , что позволит мамам детей самого раннего возраста вернуться к профессиональной реализации", - сказал во вторник на расширенном заседании Общественной женской палаты при губернаторе Алтайского края министр образования и науки региона Максим Костенко.

Национальный проект "Образование" с бюджетом почти 784,5 млрд рублей охватит период с 2019 до 2024 год. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Васильева.

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