Более 500 НКО претендуют на субсидии направления "Творческие люди" нацпроекта "Культура"

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Более 500 некоммерческих организаций (НКО) подали заявки на предоставление субсидий по федеральному проекту "Творческие люди" (входит в нацпроект "Культура") в 2019 году, сообщила во вторник пресс-служба Минкультуры РФ.

"Федеральные средства выделены на 100 творческих проектов, и мы очень рады, что заявки поступили от более чем 500 некоммерческих организаций со всей страны. Мы рассчитывали на ажиотаж, но он превзошел наши ожидания. Нам определенно есть, из чего выбирать. Такой интерес к мероприятиям нацпроекта по-настоящему радует", - цитирует пресс-служба замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову.

На субсидии могут претендовать проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов страны, а также популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел.

Также замглавы Минкультуры напомнила, что максимальный объем бюджетных средств на один проект составляет 3 млн рублей. В приоритете - межрегиональные проекты. Их реализация должна осуществляться на территории РФ и завершиться до 1 декабря 2019 года.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.