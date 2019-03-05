Международный математический центр может быть создан в новосибирском Академгородке

НОВОСИБИРСК, 5 марта. /ТАСС/. Международный математический центр может быть создан на базе Института математики имени Соболева Сибирского отделения РАН в рамках конкурса по Министерства науки и высшего образования РФ по созданию таких центров. Создание математических центров предусмотрено нацпроектом "Наука", сообщил журналистам во вторник министр науки и инноваций Новосибирской области Алексей Васильев.

"Помимо центров геномных исследований в национальном проекте "Наука" предполагается создание нескольких международных математических центров у нас в стране. Институт математики имени Соболева в тесном взаимодействии с Новосибирским государственным университетом (НГУ) имеет все шансы [создать такой центр]. <…> Наряду с несколькими центрами в стране наш имеет все шансы быть в числе победителей конкурса по созданию таких центров, который федеральное министерство [науки и высшего образования] будет проводить в этом году", - сказал Васильев.

По его словам, новосибирский институт имеет хорошие шансы благодаря беспрецедентной в мировом масштабе математической школе. "Неслучайно за аспирантами, которые проходят эту систему, разворачивается настоящая охота. Ведущие мировые центры и корпорации заинтересованы в этих специалистах, что приводит к большому оттоку", - сказал Васильев. Создание же математического центра позволит закрепить молодых специалистов и позволит им реализовывать свой потенциал в Новосибирске.