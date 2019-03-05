В МЭР считают, что рост объема экспорта услуг из России должен опережать мировой

ТУЛА, 5 марта. /ТАСС/. Ежегодный рост объема экспорта услуг из России, согласно нацпроекту "Международная кооперация и экспорт", должен превысить мировой показатель. Об этом во вторник сообщил замглавы Минэкономразвития Тимур Максимов.

Ранее сообщалось, что объем экспорта оказываемых российскими компаниями услуг должен достичь в 2024 году $100 млрд. В 2019 году объем экспорта услуг должен уже достичь $70 млрд.

"Тренд, который нам задает национальный проект и федеральный проект, мы к 2024 году должны дать [$]100 млрд. По оценкам МВФ (Международный валютный фонд - прим. ТАСС) рынок в мире растет в среднем на 5% в год, согласно этой динамике, Российская Федерация должна расти ежегодно примерно на 8%. Конечно, такой рост, опережающий мировой, потребует усилий, как на федеральном уровне, так и на региональном", - сказал Максимов на выездном мероприятии по нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости " в Туле.

Замминистра пояснил, что основной динамики в Минэкономразвития ожидают в таких секторах, как IT-услуги, деловые услуги и плата за пользование интеллектуальной собственностью. "Они будут расти опережающими темпами по нашему прогнозу", - отметил Максимов.

Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП страны до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году на 85%, до $250 млрд. Проект потребует до 2024 года государственного финансирования в объеме почти 1 трлн рублей. Состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". По оценке Минпромторга, нацпроект позволит привлечь в экономику от 7 трлн до 12 трлн рублей частных инвестиций.