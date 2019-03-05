Более 110 млн рублей направят в КБР на поддержку экспорта сельхозпродукции

НАЛЬЧИК, 5 марта. /ТАСС/. Более 110 млн рублей направят в Кабардино-Балкарии (КБР) на поддержку экспорта сельхозпродукции, производимой в регионе в 2019 году. Соответствующее соглашение подписано между Минсельхозом РФ и правительством региона в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", сообщила во вторник начальник управления минсельхоза региона Ирина Кулакова.

"На сегодня подписано восемь соглашений по оказанию помощи сельхозтоваропроизводителям в 2019 году [между Минсельхозом РФ и правительство КБР] на сумму 1,6 млрд рублей, из которых более 1,5 млрд - средства федерального бюджета и 129,9 млн субъектовый бюджет. По проекту "Поддержка фермеров и кооперации" соглашение подписано в 2019 году только по показателям, в апреле мы будем знать какая сумма будет предоставлена КБР, по проекту "Экспорт АПК" подписано соглашение на 112,5 млн рублей", - сказала Кулакова, выступая на семинаре организованном для руководителей сельхозкооперативов.

По ее данным, в 2018 году труженики АПК региона (более 4,4 тыс. предприятий и малых форм хозяйствования) получили 2,3 млрд рублей государственной поддержки по 24 направлениям. По данным регионального Минсельхоза, в КБР насчитывается 36 сельскохозяйственных организаций, 6 тыс. 527 крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) и индивидуальных предпринимателей. Валовая продукция АПК в 2018 году составила в КБР 46,9 млрд рублей, из них на долю малых форм хозяйствования приходится 14,8 млрд рублей.

О мерах господдержки

Общественная палата Кабардино-Балкарии организовала региональный обучающий семинар "Малые формы хозяйствования - основа устойчивого развития сельских территорий" для представителей крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Представители Минсельхоза, Минэкономразвития и банкиры ознакомили участников с мерами господдержки, предусмотренных в рамках различных программ. Участники получили консультации юристов, экономистов и бухгалтеров.

"Основной целью семинара является повышение правовой и финансовой грамотности фермеров. Участие в семинаре дает возможность получить актуальную для аграриев информацию, повысить уровень профессиональных знаний, обменяться опытом с ведущими сельхозтоваропроизводителями республики, а также получить сертификат", - пояснил ТАСС председатель комиссии по развитию АПК и сельских территорий Общественной палаты КБР Юрий Колесников. Всего на семинар были приглашены около 200 человек, которые получили возможность в режиме активного диалога обсудить насущные проблемы и получить конкретную консультативную помощь.

О нацпроектах

Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" разработан Минпромторгом России во исполнение указа президента страны от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и включает в себя пять федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта".

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" включает в себя пять федеральных проектов: "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию", "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" и "Популяризация предпринимательства".

Срок реализации - с октября 2018 года по 2024 год включительно.