Более 35 млн рублей направят на центры образования в сельских школах Владимирской области

ВЛАДИМИР, 5 марта. /ТАСС/. Свыше 35 млн рублей направят на создание в 2019 году центров образования цифрового и гуманитарного профилей в сельских школах Владимирской области. В общей сложности к 2024 году дополнительное образование в таких центрах смогут получить более 51 тыс. школьников, сообщила во вторник на пресс-конференции директор департамента образования администрации региона Ольга Беляева.

Как сообщалось, в рамках национального проекта "Образование" в 16 тыс. школ в сельской местности и малых городах России будет создана материально-техническая база центров коллективного пользования для реализации образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей.

"В этом году откроется 21 центр цифрового и гуманитарного образования на базе сельских школ. На это департаменту образования администрации Владимирской области выделено из федерального бюджета 34 млн рублей. Всего до 2024 года будет создано 126 таких центров, предполагается, что охват составит более 51 тыс. детей", - сказала Беляева.

Всего в текущем году на создание центров направят более свыше 35 млн рублей, уточнили в департаменте образования области. Как отметила Беляева, созданные в центрах условия помогут школьникам получить не только дополнительные знания, например, по информатике и трудовому обучению, но и расширить круг общения со сверстниками на внеклассных мероприятиях.

"Кроме того, там будет повышаться квалификация педагогов", - добавила Беляева.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.