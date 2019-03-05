Более 1 тыс. мест создадут в школах Владимирской области в 2019 году

Как уточнили ТАСС в департаменте образования региона, в области действуют 364 государственные и муниципальные школы, в которых обучаются 141,5 тысячи человек. При этом более 20% школ обучают детей в две смены. Для перехода на обучение в одну смену к 2024 году в области планируется создать не менее 18,2 тыс. новых мест.

ВЛАДИМИР, 5 марта. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. мест создадут в школах Владимирской области в 2019 году в рамках национального проекта "Образование" для постепенного перехода на обучение детей в одну смену. Новые места появятся за счет строительства и капитального ремонта образовательных учреждений, сообщила журналистам во вторник директор департамента образования администрации региона Ольга Беляева.

"Уже в 2019 году планируется создать 1040 новых мест в общеобразовательных организациях области: за счет строительства школы в Кольчугино, капитального ремонта школы № 10 в Струнино Александровского района и реконструкции школы № 1 Петушках. Кроме того, продолжаются работы по строительству средней общеобразовательной школы на 1 тыс. мест в Собинке, а также начинается строительство школ в деревне Купреево Гусь-Хрустального района, в Камешкове и в микрорайоне Коммунар города Владимира", - сказала Беляева.

На завершение строительства школ, продолжение работ и реконструкцию ряда образовательных учреждений региона в 2019 году направят более 729 млн рублей, в том числе свыше 348 млн рублей - из федерального бюджета.

"Проект "Современная школа" (входит в национальный проект "Образование" - прим. ТАСС) подразумевает решение задач по уходу от второй смены. Хорошо известно, что в нашей области проблем второй смены, как особых проблем, нет. Но тем не менее, 70 школ до настоящего времени занимаются во вторую смену, более 14 тыс. детей", - добавила Беляева.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.