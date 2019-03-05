Ингушетия намерена нарастить экспорт промышленной продукции до $1 млн ежегодно

МАГАС, 5 марта. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены нарастить экспорт промышленной продукции до $1 млн в 2019 году. Регион будет участвовать в федеральном проекте "Промышленный экспорт" (входит в нацпроект "Международная кооперация и экспорт"), написал на своей странице в Instagram глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

"Ингушетия планирует участие в федеральном проекте "Промышленный экспорт", который входит в нацпроект "Международная кооперация и экспорт". В рамках соглашения между Минпромторгом России и Минэкономразвития Ингушетии мы будем участвовать в экспорте конкурентоспособной промышленной продукции, планируется ежегодное достижение показателей порядка $1 млн начиная с 2019 года по 2024 год. Это станет хорошим импульсом для нашего бизнеса на федеральном уровне, стимулом для развития экономики региона", - сообщил Евкуров.

Как пояснила ТАСС начальник отдела развития реального сектора экономики регионального Минэкономразвития Мадина Газдиева, в регионе уже есть компании, работающие на экспорт, которые будут включены в проект. "Основным предприятием-экспортером конкурентоспособной промышленной продукции у нас будет завод по производству алюминиевых профилей ООО "РИАК", а в последствии и деревообрабатывающий комбинат ЛПК "Мужичи", который будет введен в эксплуатацию в 2020 году", - заявила она.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году на 85% - до 250 млрд долларов. До 2024 года требуется финансирование в размере почти 1 трлн рублей. Состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта".