Экспорт продукции АПК из Астраханской области превысит $300 млн к 2024 году

АСТРАХАНЬ, 5 марта. Астраханская область рассчитывает к 2024 году увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса до $314 млн. Регион участвует в федеральном проекте "Экспорт продукции АПК" (входит в нацпроект "Международная кооперация и экспорт"), сообщил во вторник и.о. министра сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Алексей Галкин на заседании профильной коллегии.

Сельское хозяйство - одна из стратегических отраслей области, где работает около 150 сельхозпредприятий и около 3 тыс. фермерских хозяйств. Лидирующие позиции в АПК сохраняет отрасль растениеводства. В прошлом году местные аграрии собрали около 2 млн тонн бахчевых культур, картофеля и овощей, в 2017 году - 1,7 млн тонн.

"К 2024 году планируется рост экспорта продукции АПК (включая транзит через регион) в два раза от уровня 2017 года - до $314 млн", - сказал Галкин.

Он отметил, что рост экспорта будет обеспечен за счет открытия новых предприятий, модернизации существующих производств, ввода в оборот новых земель и мер господдержки.

По его словам, в прошлом году из региона экспортировали более 5 тыс. тонн мяса баранины (рост в 100 раз в сравнении с 2017 годом), более 120 тыс. овец и крупного рогатого скота. Основной импортер мяса - Иран, поставки туда наладили к концу 2017 года. Кроме этого, регион экспортирует овощи, арбузы, рыбную продукцию и шерсть.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году на 85% - до 250 млрд долларов. До 2024 года требуется финансирование в размере почти 1 трлн рублей. Состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта".