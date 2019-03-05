Более 300 участников соберет II Северный культурный форум в Коми

СЫКТЫВКАР, 5 марта. /ТАСС/. Второй Северный культурный форум пройдет в Сыктывкаре 14-15 марта при поддержке Минкультуры РФ, с участием более 300 представителей 20 регионов России, а также Норвегии и Финляндии. Участники обсудят вопросы реализации национального проекта "Культура", сообщил во вторник на заседании оргкомитета по проведению форума министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов.

"На Северный культурный форум приедут кураторы направления реализации нацпроекта "Культура". Приезжает генеральный директор Российской государственной библиотеки, "Ленинки", мы покажем перспективы, которых хотим достигнуть в рамках нашей библиотечной реформы. Приедут представители РАНХиГС, Минкультуры России, многие эксперты, которые помогут сформировать позиции региональной политики в сфере культуры на ближайшие шесть лет", - пояснил министр.

По его словам, на форуме будут работать дискуссионные площадки "Проектный театр versus репертуарный театр", "Культура. Образование. Наука", "Музеи и туризм. Эффективное взаимодействие", а также международный библиотечный конвент "Стратегические направления развития современных библиотек в контексте достижения целей устойчивого развития".

В частности, на площадке с представителями театров развернется дискуссия: успешен ли проектный подход развития театров, который широко развит на Западе, или же репертуарный театр, по стандартам которого работает большинство театров в России и странах СНГ. Участники рассмотрят процесс трансформации театров в современных условиях, дополнил министра директор Архангельского театра драмы Сергей Самодов в ходе видеосвязи с Архангельском.

По словам представителя Российской национальной библиотеки Надежды Балацкой, библиотекари на своей площадке рассмотрят опыт малых, но креативных, успешных библиотек, которые готовы развеять сложившийся миф о себе как "об иждивенцах". В рамках форума будет представлена экспозиция "Деревянное зодчество Севера", в которую вошли более 70 фотографий уникальных объектов северного зодчества, а также два экспоната - от Национального музея Коми и от музея- заповедника "Кижи", рассказала инициатор проекта, директор Финно-угорского культурного центра РФ Татьяна Барахова.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). Наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.