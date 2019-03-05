Мастерские для подготовки востребованных специалистов создадут во владимирских колледжах

ВЛАДИМИР, 5 марта. /ТАСС/. Около 50 мастерских, оснащенных современных оборудованием, для подготовки специалистов по наиболее востребованным профессиям создадут в рамках национального проекта "Образование" к 2024 году в колледжах Владимирской области, сообщила во вторник на пресс-конференции директор департамента образования администрации области Ольга Беляева. Пять таких мастерских появятся в регионе уже в текущем году.

"В проекте "Молодые профессионалы" [входит в национальный проект "Образование"] есть две точки, первая - это создание одного центра опережающей подготовки, он будет обеспечивать образование разных уровней и разных категорий работников. Вторая тема - это 50 мастерских по важным, необходимым и актуальным профессиям", - сказала Беляева.

Как уточнили в департаменте образования Владимирской области, не менее одного центра опережающей профессиональной подготовки и минимум 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой, создадут в профессиональных колледжах региона к 2024 году. На создание пяти таких мастерских в 2019 году направят более 50 млн рублей. Таким образом планируется модернизировать профессиональное образование, в том числе путем внедрения практико- ориентированных и гибких образовательных программ.

Также в текущем году во Владимирской области обновят оснащение мастерских в 8 школах-интернатах для детей с ограниченными возможностями здоровья. "До конца 2024 года все коррекционные школы, а их у нас 21, получат это современное новое оборудование", - отметила Беляева.

Национальный проект "Образование", бюджет которого составит около 784,5 млрд рублей, охватит период с 2019 до 2024 года. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.