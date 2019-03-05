В Кировской области детей до трех лет обеспечат местами в детских садах к 2021 году

КИРОВ, 5 марта. /ТАСС/. Власти Кировской области рассчитывают к 2021 году обеспечить детей до трех лет местами в детских садах за счет строительства новых детсадов , ремонта и перепрофилирования имеющихся помещений в рамках реализации национального проекта "Демография". Об этом во вторник сообщила ТАСС министр образования Кировской области Ольга Рысева.

Строительство новых детских садов планируется в регионе в рамках реализации национального проекта "Демография", согласно которому к 2021 году должна быть обеспечена 100-процентная доступность образования для детей в возрасте от полутора до трех лет.

"В период до 2021 года будет построен и открыт 21 новый детский сад - 10 в муниципальных образованиях области и 11 в областном центре, шесть из них уже введены в эксплуатацию. Кроме того, в действующих детских садах в период 2019-2020 годов будет введено 1390 дополнительных мест за счет капитального ремонта, перепрофилирования и оснащения помещений. С учетом указанных мероприятий местами в детских садах в [Кировской области] в 2019 году будут обеспечены все дети в возрасте от трех до семи лет, к 2021 году в Кировской области местами будут обеспечены и дети ясельного возраста (до трех лет)", - сказала Рысева.

Она отметила, что до 2021 года регион получит из федерального бюджета на строительство детских садов почти 2,2 млрд рублей. В областном бюджете на эти цели предусмотрены средства в размере более 226 млн. рублей. Детские сады построят в Верхнекамском, Опаринском, Слободском, Оричевском, Фаленском, Мурашинском, Советском районах, а также в городах Кирово-Чепецк, Котельнич, Слободской и в областном центре.

По данным правительства, в прошлом году в областном центре ввели в эксплуатацию шесть детских садов с ясельными группами и бассейнами в микрорайонах Озерки, Чистые пруды, Урванцево, ЖК "Метро" и в Нововятском районе, в новые сады уже выдано порядка 2 тыс. путевок. Путевки выданы всем детям, достигшим трехлетнего возраста, нуждающимся в устройстве в детский сад, продолжается выдача путевок детям от 1,5 до трех лет. Новые детские сады примут детей в конце первого квартала 2019 года.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Нацпроекты планируется реализовать до 2024 года.