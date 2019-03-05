В Кировской области начали выплачивать новое пособие в 5 тыс. рублей на второго ребенка

КИРОВ, 5 марта. /ТАСС/. Семьям в Кировской области, чьи дети не посещают муниципальный или государственный детский сад из-за нехватки мест, с марта начали выплачивать новое ежемесячное пособие в размере 5 тыс. рублей. Об этом во вторник сообщается на сайте областного правительства.

Выплата введена по инициативе губернатора Кировской области Игоря Васильева для улучшения демографической ситуации в рамках реализации федерального проекта "Финансовая поддержка семей с детьми", входящего в национальный проект "Демография". Одной из задач федерального проекта является внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей.

"В регионе стартует ежемесячная социальная выплата, которая будет предоставляться на второго ребенка в возрасте от полутора до трех лет, не посещающего государственный или муниципальный детский сад в связи с отсутствием в нем свободных мест или проживающего в населенном пункте, в котором отсутствуют детские сады. Ее размер составит 5 тыс. рублей, сообщили в министерстве социального развития региона", - говорится в сообщении.

По данным областного правительства, в 2019 году на эту меру поддержки в бюджете региона предусмотрено более 80 млн рублей.

Выплата будет предоставляться семьям на второго ребенка, рожденного после 31 августа 2017 года или усыновленного и достигшего возраста полутора лет не ранее 1 марта 2019 года. При этом среднедушевой доход на одного члена семьи на момент назначения пособия не должен превышать 21 тыс. рублей. Заявление о назначении ежемесячной социальной выплаты можно подать при достижении ребенком возраста полутора лет в орган социальной защиты населения по месту жительства, либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, с целью улучшения демографической ситуации в регионе также ведется работа по ликвидации очереди в детские сады. Власти рассчитывают к 2021 году обеспечить всех детей до семи лет местами в детских садах за счет строительства новых детсадов, ремонта и перепрофилирования имеющихся помещений. На эти цели будет направлено более 2,2 млрд рублей.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Нацпроекты планируется реализовать до 2024 года.