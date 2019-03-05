Более 10 млрд рублей потребуется Волгоградской области на программы в сфере образования

ВОЛГОГРАД, 5 марта. /ТАСС/. Реализация более 30 региональных программ в Волгоградской области в рамках национального проекта "Образование" потребует в течение ближайших пяти лет 10,4 млрд рублей, сообщили во вторник ТАСС в администрации региона.

"За пять лет в сфере образования предстоит реализовать более 30 основных проектов на общую сумму 10,4 млрд рублей, в том числе завершить строительство школы на 1 тыс. мест в Камышине, возвести школы в Волгограде, Волжском, Городищенском районе, построить в регионе 25 детских садов, создать в Дубовском районе центр поддержки одаренных детей", - сказала представитель обладминистрации.

Она уточнила, что Волгоградская область вошла в национальный проект "Образование" в 2019 году. Региону на этот год уже выделено 455 млн рублей. На эти средства в рамках национального проекта будут реализованы восемь региональных проектов, в их числе "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" и другие.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения Ольга Васильева.