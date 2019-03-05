На Ставрополье до 2022 года планируют построить корпус детской краевой больницы

СТАВРОПОЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Новый корпус краевой детской клинической больницы в Ставрополе планируют построить до конца декабря 2021 года. Максимальная начальная цена контракта составит до 1,8 млрд рублей, следует из данных, опубликованных на портале госзакупок.

"Начальная [максимальная] цена контракта 1 838 263 260.00 рублей. Планируемый срок окончания исполнения контракта - декабрь 2021 года", - говорится в документах.

Согласно документации, строительство здания начнется в 2019 году, финансирование работ составит более 720 млн рублей. В 2020 и 2021 годах на строительство планируется направить 606,5 млн и 510,9 млн рублей соответственно. Ранее в министерстве здравоохранения края сообщали, что строительство нового здания позволит улучшить условия работы и качество оказания медицинской помощи в больнице, в том числе, расширить часть отделений.

Здание Краевой детской клинической больницы в Ставрополе было построено в 1982 году. Учреждение рассчитано на 500 коек, строительство нового здания позволит увеличить вместимость более, чем на 50%. Как сообщается на сайте учреждения, ежегодно в больнице получают стационарное лечение более 15 тыс. детей края.

Ранее сообщалось, что строительство объекта будет идти в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение". В национальный проект включено восемь федеральных проектов, в том числе проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям". Всего на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в РФ планируется потратить в 2019-2024 гг. более 1,7 трлн рублей. Куратором нацпроекта является зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.